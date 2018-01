China desenvolve celular recarregado por energia solar

Uma companhia de telecomunicações chinesa anunciou ter desenvolvido o primeiro telefone celular que utiliza energia solar para recarregar e que tem uma capacidade de até 40 minutos de uso após passar uma hora ao sol, informou neta quinta-feira, 7, a agência oficial "Xinhua". A Hi-Tech Wealth, que fornece produtos de telecomunicações para empresas como a IBM, afirma que o seu telefone celular recarrega a sua bateria através de um pequeno painel solar. A companhia garante ter desenvolvido "a mais avançada tecnologia de energia solar". O telefone também pode ser recarregado por outras fontes de luz, até mesmo a de velas. O objetivo da empresa é pôr no mercado seis modelos de seus telefones celulares solares este ano e mais 30 em 2008. Zhang Zhengyu, presidente da Hi-Tech Wealth, informou que a empresa começou a investigar o uso de energia solar em 2000 e que até o momento investiu milhões de dólares em projetos de desenvolvimento. "Com mais de 400 milhões de telefones celulares no país, a China poderia economizar uma grande quantidade de energia se todos eles fossem recarregados pela luz", disse o executivo. Ele acrescentou que as baterias dos novos aparelhos duram 2,5 vezes mais que as tradicionais.