China desenvolverá seu próprio padrão de televisão via celular

O governo chinês destinará 400 milhões de iuanes (US$ 54 milhões, o equivalente a R$ 96 mi) para o desenvolvimento de tecnologia própria para recepção de televisão através de telefones celulares, para não depender de padrões ocidentais, confirmaram nesta quinta-feira, 13, fontes do Ministério de Ciência e Tecnologia da China. "O fundo financiará o desenvolvimento de uma rede industrial de televisão móvel inovadora e própria", destacou uma nota oficial no site do Ministério. O Departamento Estatal de Rádio, Cinema e Televisão vai administrar o fundo e promover a pesquisa. A prioridade será a indústria audiovisual, segundo a imprensa chinesa. Grandes operadores de celulares, como a China Mobile, disputam com produtoras e emissoras de TV como o Shanghai Media Group quem vai desenvolver a tecnologia. A China, maior mercado de celulares do mundo, com 500 milhões de usuários, poderá ter até 94 milhões de clientes de televisão via celular em 2009.