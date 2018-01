China: desenvolvimento da internet dependerá do mercado O Ministério da Cultura da China indicou que o povo e o mercado terão a última palavra no desenvolvimento dos cibercafés, um negócio fortemente controlado pela censura comunista, informou hoje a agência oficial "Xinhua". "As autoridades locais devem decidir o número de internet cafés em sua região de acordo com a demanda do mercado", disse Tuo Zuhai,um alto funcionário do Ministério de Cultura. Segundo o representante, o Governo chinês concederá novas licenças naquelas áreas "onde a demanda exceda a oferta de cibercafés", enquanto nas regiões onde se considere já haver muitos estabelecimentos, novas autorizações não serão concedidas. Em 2004, o Governo chinês lançou uma campanha "de correção de rota do incipiente negócio dos cafés da internet" que promoveu o fechamento dos estabelecimentos que não dispunham de "licença" e que suspendeu a aprovação para novos empreendimentos. "O Governo continuará apoiando o desenvolvimento de franquias de cibercafés", disse Tuo, acenando com uma nova postura governamental. A China é o segundo país com maior número de internautas, 111 milhões (segundo depois dos Estados Unidos, com 159 milhões). A internet se transformou em um espaço no qual os cidadãos chineses podem se expressar com liberdade, razão pela qual o Governo comunista mantém uma forte censura com o consentimento de multinacionais como Google e Yahoo. No entanto, os analistas destacam que os esforços de Pequim em censurar a rede não terão eficácia, e que, em breve, o uso da internet será realmente maciço na China e seu controle se tornará praticamente impossível. A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), que defende a liberdade de imprensa no mundo, qualificou a China, nos dois últimos anos, como "a maior prisão do mundo para jornalistas", já que o Governo daquele país mantém 32 repórteres e 62 "ciberdissidentes" presos.