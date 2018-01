China está prestes a anunciar padrão de TV digital Autoridades chinesas devem anunciar em breve um padrão de TV digital para o maior mercado mundial de televisão, afirmou uma agência estatal nesta semana. O sistema se aplicará às transmissões terrestres, por satélite e cabo na China, afirmou a agência de notícias Xinhua, citando Wang Xiaojie, diretor do departamento de tecnologia da Administração Estatal de Rádio, Filmes e Televisão. O governo afirmou que vai começar a implementar os sinais digitais neste ano. A nova tecnologia permite melhores som e imagem. Seus sinais comprimidos também podem usar parcelas menores do espectro de rádio, permitindo veicular mais canais. A China tem cerca de 400 milhões de telespectadores, de acordo com estimativas da indústria. Também é um dos países com a maior produção de aparelhos de TV. O país conta com 4,13 milhões de domicílios que recebem TV paga, e empresas que os serve precisarão mudar para os novos padrões de sinais, diz a Xinhua. Com mais de 120 canais pagos licenciados, a expectativa é que cerca de 30 milhões de domicílios devem adotar canais digitais pagos nos próximos anos. China está testando sistemas de TV digital por cabo desde 2003 em 49 áreas do país, com mais de 1 milhão de assinantes, segundo informes anteriores.