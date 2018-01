China estréia site que ensina mandarim A China quer popularizar o seu idioma e, para isso, preparou um portal de e-learning para ensinar mandarim, gratuitamente, aos interessados: o site Linese começou a funcionar neste final de semana e traz textos, vídeos e outros materiais interativos. Com mais de um bilhão de habitantes, a China é hoje um dos mercados mais dinâmicos para a internet, com um número crescente de usuários (cerca de 111 milhões, segundo levantamentos recentes) e uma classe média estimada em mais de 300 milhões de pessoas. Por enquanto, usuários fora da China só encontram uma versão em inglês do endereço, mas a agência de notícias Xinhua informou que há versões nos idiomas japonês e coreano em desenvolvimento.