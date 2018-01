China exportará 59,1% de seus computadores em 2006 A China prevê exportar este ano 58 milhões de computadores pessoais, 59,1% do total da produção que espera alcançar em 2006, informou hoje o Ministério de Indústria da Informação citado pela agência Xinhua. Segundo as previsões do Ministério, o setor chinês produzirá este ano 98 milhões de computadores (de mesa e portáteis), um aumento de 21% em relação aos 80,84 milhões produzidos em 2005. A concorrência provocou uma guerra de preços entre os principais produtores: a Dell acaba de lançar um modelo de baixo custo por US$ 746 dólares, um preço ao qual também estão oferecendo seus modelos multinacionais como Acer e HP. A própria Lenovo, que recentemente adquiriu a operação de PCs da IBM, planeja concentrar sua fabricação na China para baixar custos e aumentar a competitividade de seus produtos. No setor mundial o preço de exportação dos computadores de mesa caiu de US$ 644 para US$ 617.