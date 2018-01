China fecha blogs de poeta tibetana Os diários virtuais da poeta tibetana Woeser, cuja obra está censurada na China, foram repentinamente fechados, denunciou hoje a organização Repórteres sem Fronteiras (RSF). "Estamos indignados com o fechamento, na sexta-feira passada, dos ´blogs´ de Woeser, e solicitamos sua reabertura. Sua poesia é proibida na China, e suas páginas pessoais são o seu único meio de se expressar", diz o grupo em comunicado. A organização acusa as autoridades chinesas de querer reduzir a cultura tibetana a "simples folclore turístico", e denuncia um controle informativo cada vez mais duro. Há poucos dias as autoridades já mandaram fechar o site Dijing-democracy.net, do marido da poeta, o escritor chinês Wang Lixiong, além do Century China, muito popular nos círculos intelectuais do país. "Mais uma vez, pedimos às autoridades que respeitem a liberdade de expressão, um direito garantido pela Constituição", diz a RSF. A poeta (conhecida também como Oser, ou Wei Se em chinês), contava com dois blogs, que atualmente estão fora do ar. Ela publicava seus poemas, ensaios sobre a cultura tibetana e artigos de seu marido. Segundo explicaram responsáveis pela página, a decisão governamental se deve aos temas abordados, que incluíam comentários sobre o problema da aids no Tibet, o impacto da inauguração do trem Pequim-Lhasa sobre o povo tibetano e uma mensagem de aniversário para o Dalai Lama. Woeser é uma das poucas escritoras tibetanas que escrevem em mandarim. De acordo com a RSF, a maioria dos visitantes de suas páginas era de estudantes que não querem perder sua identidade cultural. Seu livro "Notas sobre o Tibet" foi censurado em 2004, também por falar de forma positiva sobre o Dalai Lama. O resultado foi a sua demissão e a obrigação de escrever uma carta de autocensura, confessando seus "erros políticos", acrescentou o grupo.