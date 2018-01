China implanta sistema de reconhecimento facial biométrico A China desenvolveu com sucesso seu próprio sistema de reconhecimento facial biométrico, que reduz a menos de 10 segundos o processo de identificação de imigrantes, informou hoje a agência de notícias "Xinhua". O sistema já é usado nas cidades de Shenzhen e Zhuhai, onde as autoridades podem identificar criminosos e suspeitos ao comprovar a identidade dos imigrantes através de scanners faciais e das impressões digitais. Segundo Liu Shuo, funcionário do Ministério de Segurança Pública, "o reconhecimento facial é o que melhor funciona nos postos de controle fronteiriços, já que é possível controlar as condições de luz e o fundo (da imagem)". "Algumas pessoas não podem ser identificadas pelas impressões digitais quando a idade, o trabalho e produtos químicos as apagam", admitiu Liu, que destacou que a identificação facial pode ser um bom substituto nesses casos. Os programas de reconhecimento facial são mais efetivos se dispuserem de mais de uma variável e combinarem os dados biométricos das impressões digitais e do rosto.