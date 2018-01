China imporá "padrão verde" para produtos eletrônicos A China imporá um "padrão verde" às importações de produtos eletrônicos para evitar que o país se transforme no depósito químico do mundo, informou hoje a agência "Xinhua". A medida terá efeito a partir de 1º de março de 2007 e proibirá as importações de produtos eletrônicos que superem as quantidades aceitáveis de substâncias perigosas ou daninhas como chumbo, mercúrio, cádmio e cromo, segundo o Ministério de Indústria da Informação (MII). Estima-se que aproximadamente 80% de todas as manufaturas altamente poluentes sejam exportadas à Ásia e 90% dessa percentagem acabe na China, o que transformou o país em um depósito de produtos eletrônicos poluentes. Os artigos afetados por este novo regulamento são os computadores, os eletrodomésticos e os telefones celulares, que deverão incluir os nomes de todas as substâncias tóxicas utilizadas no processo de design, manufatura, venda e importação do produto. O "padrão verde" ainda não foi definido e serão o MII, a Administração Nacional de Proteção Meio ambiental e o Ministério de Comércio os encarregados de elaborar uma lista com as mercadorias eletrônicas mais poluentes. Não foi especificado que tipo de multas ou penas podem ser aplicadas a quem descumprir a nova norma, mas sabe-se que as exportações deste tipo de artigos não serão punidas. A medida pretende promover os produtos "verdes", embora também pode responder às medidas tomadas pela União Européia recentemente contra algumas manufaturas poluentes, como são as pilhas e as baterias, que afetaram gravemente às exportações chinesas do setor.