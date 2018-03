China intensifica medidas de segurança em aeroportos d Xinjiang A China instalou detectores de explosivos em aeroportos de Xinjiang, afirmaram meios de comunicação oficiais na quarta-feira. A medida pretende intensificar o controle de segurança nessa região fronteiriça do noroeste do país, considerada pelo governo uma fonte de terroristas. Além das revistas habituais, os passageiros terão de passar por detetores de vestígio de explosivos, 42 dos quais foram instalados na entrada de terminais de 13 aeroportos da região, disse a reportagem. "Isso pretende impedir terroristas violentos de levar explosivos para os aeroportos", afirmou Zhong Conglin, autoridade da área de segurança do Xinjiang Airport Group Co. Ltd. As declarações dele foram divulgadas pela agência de notícias Xinhua. A China afirmou que o terrorismo representa a maior ameaça aos Jogos Olímpicos de Pequim e afirmou que teria desmantelado várias células de militantes na região de Xinjiang, uma área da fronteira com o Paquistão e com o Afeganistão rica em petróleo. Em Xinjiang, vive a minoria étnica uigur, que é muçulmana e fala uma língua túrquica. No começo deste mês, o governo disse ter descoberto planos de ataque de cinco "grupos terroristas" que investiriam contra as Olimpíadas. Em março, autoridades chinesas disseram ter impedido uma mulher uigur de derrubar um vôo que saiu de Xinjiang com destino a Pequim. Grupos de defesa dos direitos humanos, no entanto, acusam a China de usar os Jogos (que ocorrem entre os dias 8 e 24 de agosto) como pretexto para investir contra os uigures, muitos dos quais se ressentem das restrições impostas pelo governo chinês sobre sua religião e cultura. Por motivos de segurança, autoridades da China também devem restringir o número de pousos e decolagens de aeronaves durante a cerimônia de abertura dos Jogos. Na quarta-feira, o ministro chinês da Segurança Pública, Meng Jiangzhu, afirmou em um encontro de policiais que a China precisava estar preparada para o pior e estar apta a reagir rapidamente a situações adversas, acalmando-as com rapidez e eficiência.