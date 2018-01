China interrompe serviços do Google antes de aniversário de protestos pró-democracia

O GreatFire.org disse em um blog que o governo começou a afetar o Google e o Gmail, entre outros serviços, desde semana passada, tornando-os inacessíveis a muitos usuários no país.

A instituição adicionou que a última vez que detectou tal bloqueio foi em 2012, e durou apenas 12 horas.

"Não está claro se este bloqueio é uma medida temporária por causa do aniversário ou um bloqueio permanente. Mas como o bloqueio tem durado quatro dias, é mais provável que o Google será severamente interrompido e pouco acessível a partir de agora", disse o grupo.

Questionado sobre as interrupções, um porta-voz do Google disse: "Nós checamos extensivamente e não há nada errado do nosso lado".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O relatório do Google de transparência, que mostra detalhes sobre seu tráfego global, mostrou níveis menores de atividade na China deste sexta-feira, o que poderia indicar um nível alto de interrupção.

A Reuters não conseguiu encontrar autoridades do governo para comentários, uma vez que nesta segunda-feira é feriado nacional na China. Pequim responde tradicionalmente as tais relatórios, afirmando que todas as companhias de Internet que operam na China devem obedecer a lei.

Em 2010, o Google retirou seu serviço de buscas da China, a segunda maior economia do mundo, citando elevada censura, e agora opera de Hong Kong.

O governo chinês já bloqueia os populares sites estrangeiros Facebook, Twitter e o YouTube, do Google.

(Por Ben Blanchard)