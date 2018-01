China já fechou mais de 700 sites contra pornografia

A campanha antipornografia lançada pelo governo do Partido Comunista da China (PCCh) contra os principais portais chineses, incluindo Google e Baidu, teve como saldo o fechamento de 726 sites desde 5 de janeiro. Em comunicado publicado nesta terça-feira, o Escritório Especial de Operações para Conter os Conteúdos Lascivos na Internet informou que um terço dessas páginas não estava registrada e violava as leis chinesas em matéria de distribuição de conteúdos sexuais. A campanha, de um mês de duração, foi iniciada pelo Escritório de Segurança Pública, pelo Executivo, pelo Ministério de Cultura, e por outras quatro agências governamentais. A China já é o maior mercado de internet do mundo, com quase 300 milhões de usuários, à frente dos EUA. Porém, o regime do PCCh é também um dos maiores censores, segundo relatórios de ONGs como Repórteres Sem Fronteiras (RSF) ou Human Rights Watch (HRW).