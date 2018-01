China já tem mesmo número de internautas que os EUA

A China superou a barreira dos 210 milhões de internautas, igualando a sua comunidade de usuários com a dos Estados Unidos. São 40 milhões de usuários a mais que nas estatísticas publicadas em outubro. Segundo as estatísticas divulgadas nesta terça-feira, 15, pela Sociedade da Internet da China e pelo Centro de Informação da Internet na China, publicadas pela agência de notícias Xinhua, o país passou dos 172 milhões de usuários de outubro para 210 milhões no fim de 2007, com um aumento anual de 18%. As possibilidades de crescimento para a internet na China ainda são enormes, já que 84% da população ainda não utilizam a rede. O governo chinês é um dos que mais censuram o conteúdo da rede, bloqueando uma infinidades de sites estrangeiros, como a enciclopédia virtual Wikipedia, o portal da "BBC", os servidores de blogs Blogspot e Wordpress e páginas de ONGs que criticam Pequim. Segundo estatísticas divulgadas anteriormente, cerca de 47 milhões de chineses têm seu blog, mas só 36% atualizam as páginas com freqüência. Os blogs e fóruns de discussão se tornaram na China grandes ferramentas de opinião, mais ou menos limitada pelos censores, num país onde outros meios de comunicação são fortemente controlados pelo governo.