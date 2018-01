China já tem quase 600 milhões de clientes da telefonia celular

A China registrou 44,8 milhões de novos usuários de telefonia celular nos primeiros cinco meses de 2008, aumentando o número total de clientes deste serviço para 592 milhões, praticamente a metade da população. Segundo informou nesta quinta-feira, 26, a agência de notícias Xinhua, o Ministério de Indústria e Tecnologia da Informação da China atribuiu o crescimento do número de usuários à queda das tarifas das operadoras de telefonia celular. Por outro lado, a telefonia fixa perdeu 6,5 milhões de clientes este ano, para 358 milhões. O setor das telecomunicações na China registrou uma receita de US$ 48 bilhões entre janeiro e maio de 2008, uma alta de 9,6% em relação à obtida no mesmo período de 2007.