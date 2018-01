China lança enciclopédia online nos moldes da Wikipedia O princípio da Wikipedia, em que as pessoas editam verbetes de forma colaborativa, fez com que a enciclopédia online ultrapassasse nomes tradicionais como a Britannica em número de verbetes. Com versões em 10 idiomas - inclusive em português e japonês - o serviço não contava com algo que atendesse aos cerca de 111 milhões de internautas na China, até porque seu caráter libertário o lista entre os endereços proibidos pelo governo Chinês. E talvez continue assim. O portal de buscas chinês Baidu anunciou que irá criar uma versão própria de enciclopédia com o mesmo princípio colaborativo. Chamado Baidupedia, seu conteúdo deve estar sujeito à forte censura imposta pelo governo daquele país. Valei lembrar que até 2005, quando a Wikipedia entrou no índex de sites proibidos, o serviço era muito popular entre os internautas chineses. Entre as restrições do novo serviço está a proibição de ´incluir qualquer avaliação negativa do sistema político atual´, ´atacar as instituições governamentais´ e ´promover uma visão negativa da vida´. Usuários que querem postar tópicos na Baidupedia precisam antes fazer um cadastro e fornecer dados pessoais. Com Agências Internacionais