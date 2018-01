China lança seu próprio Second Life, o HiPiHi

O mundo virtual HiPiHi, uma versão chinesa do popular Second Life, está prestes a ser lançado comercialmente após seis meses na fase beta, já com cerca de 30 mil usuários e com o objetivo de conquistar um mercado de mais de 170 milhões de internautas. Site oficial (em inglês) Projetado por Hui Xu, um conhecido empresário do setor de informática, de 39 anos, o mundo virtual é semelhante ao do Second Life. Mas conta com um aspecto mais orientaL. O cenário inclui templos budistas, dragões, "feng shui", motivos relacionados aos Jogo Olímpicos de Pequim e outras surpresas ainda não reveladas, segundo a última edição da revista That's Beijing. Assista a um vídeo gravado no HiPiHi ao lado. Desenvolvido em Pequim, o universo HiPiHi deve respeitar as leis chinesas, inclusive a censura. Por isso haverá restrições, por exemplo, a "expressões que prejudiquem os interesses nacionais". Apesar da semelhança com o Second Life, Hui garante que seu projeto é original, e nasceu em 2005, antes do "boom" do mundo virtual (o Second Life nasceu, na verdade, em 2003). Além disso, ele procura um público diferente, sobretudo na Ásia Oriental, embora também tenha uma versão em inglês. O empresário deu a entender que o mundo virtual que criou será mais "harmonioso" e menos capitalista que o Second Life. Ainda não se sabe como funcionará sua economia, nem se haverá uma moeda como o linden. Mas o mercado imobiliário será auto-regulado democraticamente por seus próprios habitantes. O Second Life também é popular na China. O habitante mais rico do mundo virtual é a chinesa Anshe Cheung, que no mundo real se chama Ailin Graef e nasceu em Hubei. Entre as novidades do HiPiHi estão o uso da telefonia celular virtual e seu caráter "para todos os públicos", mais politicamente correto que o Second Life. De acordo com seu criador, o desenvolvimento do projeto custou quase dois anos de trabalho e US$ 3 milhões.