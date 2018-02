China mira Lua para se tornar superpotência espacial

O objetivo foi fixado no Livro Branco sobre as Atividades Espaciais de 2011, um documento do governo chinês apresentado ontem em entrevista coletiva. No texto, o governo estabelece outras metas da corrida espacial chinesa durante o Plano Quinquenal do período 2011-2015.

Dessa forma, indica que o programa lunar - um dos ramos mais importantes da estratégia espacial chinesa, ao lado dos voos tripulados e os projetos para uma estação permanente no espaço - será centrado em desenvolver uma tecnologia que permita levar astronautas à Lua.

A China já conseguiu que dois de seus satélites, o Change 1 e 2, chegassem até a órbita lunar, em 2007 e 2010, para recolher informações fotográficas.

Segundo o documento do governo, as sondas cumpriram a primeira etapa do programa e em cinco anos terá início a segunda fase, com o pouso na superfície da Lua e os passeios tripulados. Na terceira etapa haverá o recolhimento de materiais e o retorno à Terra dos veículos.

Planos. A prospecção lunar é a parte de maior destaque dos futuros planos espaciais da China, mas não a única: o Livro Branco assinala que o país também continuará programas de prospecção de planetas, asteroides e buracos negros, entre outros.

Também conduzirá experiências sobre microgravidade e vida no espaço, além de promover a cooperação internacional no estudo espacial. O governo destaca que a China já colaborou com países como Rússia e a Austrália.

Para os especialistas, a China ainda está em uma fase muito preliminar no que diz respeito às tecnologias espaciais, comparável aos Estados Unidos e à extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) nos anos 60, mas avança de forma mais rápida do que fizeram na época as duas superpotências da Guerra Fria em sua corrida espacial.

Sondas americanas. Ontem, a agência espacial americana (Nasa) informou que as duas sondas de prospecção espacial da missão Grail (sigla em inglês para Recuperação da Gravidade e Laboratório Interior) frearão sua trajetória e chegarão no ano novo à órbita da Lua, de onde explorarão o satélite da Terra.

