China Mobile chega aos 274 milhões de usuários de celular A China Mobile, maior empresa de telefonia celular do mundo por número de usuários, chegou aos 274 milhões de clientes em junho, informou a empresa, citada pela agência oficial "Xinhua". A estatal China Mobile Communications Corp. afirmou que o número de clientes da companhia aumentou em 25,77 milhões no primeiro semestre de 2006. O presidente da empresa, Wang Jianzhou, disse em entrevista que o lucro líquido da companhia nesse período chegou a US$ 3,78 bilhões, o que representa um aumento de 25,5% em relação ao primeiro semestre de 2006. No futuro, a companhia planeja promover o desenvolvimento da telefonia celular nas áreas rurais da China, os serviços de valor agregado e preparar as operações e o planejamento de mercado para os celulares de terceira geração (3G). Outras áreas que a empresa estatal espera reforçar são as vendas e oferecer mais benefícios a longo prazo aos investidores. A empresa conta com dois terços do total de usuários de celular na China e seu domínio está aumentando, já que no primeiro semestre 80% dos novos usuários escolheram a China Mobile, muito à frente de sua concorrente, a China Unicom, que anunciará seus resultados financeiros em 24 de agosto.