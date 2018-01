China Mobile e News Corp. oferecem música em rede celular A operadora China Mobile começou sua cooperação com a News Corporation, companhia do magnata das comunicações Rupert Murdoch, com o lançamento de um serviço de música wireless (conexão sem fio), segundo o site "China View". Trata-se do primeiro projeto conjunto desde que as duas empresas estabeleceram uma associação estratégica em junho. Nesta ocasião, a maior operadora de telefonia do gigante asiático adquiriu uma participação de 19,9% no Phoenix Satellite Television Co. Ltd., canal pertencente ao Star Group, divisão de televisão e entretenimento da News Corp. na Ásia. Por meio desta nova plataforma, a China Mobile fornecerá a seus usuários de telefonia celular serviços para download de músicas criadas pelos internautas, enquanto o Star Group ficará encarregado das áreas de produção e promoção. A cooperação combina a enorme base de clientes da China Mobile, que chega a 287 milhões de usuários, e a experiência do Star Group na gestão dos conteúdos. O gigante da telefonia China Mobile, a marca nacional mais valorizada, registrou um crescimento mensal médio de 4,29 milhões de clientes de telefonia celular na primeira metade de 2006. A News Corporation, com base em Nova York, possui jornais, revistas e canais de rádio e de televisão nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália, entre os quais se destacam as companhias "Fox News", "Sky", "The New York Post" e "The Sun".