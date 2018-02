China mostra confiança na Coreia do Norte após morte Kim

"Ficamos angustiados em saber do triste falecimento do líder mais sênior da Coreia do Norte Kim Jong-il e expressamos nosso pesar sobre isso e estendemos nossas condolências ao povo da Coreia do Norte", disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Ma Zhaoxu, segundo comunicado divulgado pela agência de notícias Xinhua.

Ma elogiou Kim como sendo um "grande líder" que fez "contribuições importantes" para as relações com a China.

"Estamos confiantes de que o povo norte-coreano conseguirá transformar sua angústia em força e se unir", disse Ma. "A China e a Coreia do Norte se esforçarão juntas para continuar fazendo contribuições positivas para consolidar e desenvolver a amizade tradicional entre nossos dois países, governos e povos, e preservar a paz e a estabilidade da península coreana e da região."

Empobrecida e pressionada pelas sanções internacionais impostas por conta de uma série de testes nucleares e de mísseis realizados desde 2006, a Coreia do Norte tem buscado o apoio da Rússia e da China para preencher a lacuna deixada pela falta de assistência econômica da Coreia do Sul e dos Estados Unidos.