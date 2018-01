China permite acesso à Wikipédia em inglês

Autoridades chinesas que tinham bloqueado acesso à versão em inglês da enciclopédia online Wikipédia, voltaram a permitir o acesso, embora restrito da página. Assuntos polêmicos como Tibete e Praça Tiananmen continuam restritos. Usuários de internet em Pequim e Shangai confirmaram no domingo, 6, que conseguiam acessar a página em inglês, mas a versão em chinês ainda era restrita. Enquanto pesquisas por tópicos aleatórios como "Johann Sebastian Bach" e "dim sum" traziam resultados em inglês, palavras sensíveis como "Tibete" levavam a uma mensagem de que o browser não podia se conectar à internet naquele momento. A ação vem logo depois que os inspetores do Comitê dos Jogos Olímpicos disseram aos organizadores de Pequim que a internet deve estar aberta para a duração das Olimpíadas e que o bloqueio refletiria de maneira muito ruim na imagem do país. O governo chinês bloqueia a internet na ânsia de conseguir aplacar descontentamentos sociais. Além da Wiki, outros sites como o Flickr do Yahoo! e o YouTube do Google já foram bloqueados periodicamente.