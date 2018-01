China proíbe a abertura de novos cibercafés em 2007 A China não permitirá em 2007 a abertura de novos cibercafés, de acordo com uma norma oficial divulgada nesta terça-feira, 6, pela agência estatal de notícias, Xinhua. Segundo a norma, os governos municipais não poderão autorizar este ano a construção de novos locais. Já são 113 mil em todo o país. Os que receberam autorização antes do anúncio da norma deverão ser abertos até 30 de junho. Os cibercafés chineses são freqüentados principalmente por jovens para navegar na internet e participar de jogos online. O país conta com mais de 130 milhões de usuários de internet. O governo também proíbe os locais de admitir menores de 18 anos. Os cibercafés dentro de colégios e escolas deverão ser administrados diretamente pelas instituições educativas sem fins lucrativos. "É comum ver estudantes passarem horas nestes lugares, fumando e perdendo o tempo com jogos em rede", disse um deputado do Congresso Nacional do Povo. Para ele, as normas do governo são quase sempre ignoradas. A China tem 18 milhões de internautas menores de idade, e 13% deles são viciados na internet, segundo os últimos dados oficiais.