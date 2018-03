China proíbe uso de Windows 8 em computadores do governo

O Centro de Compras do Governo Central divulgou a proibição da instalação do Windows 8 em computadores do governo como parte de um comunicado sobre o uso de produtos com consumo eficiente de energia, publicado em seu site na semana passada.

A agência de notícias oficial Xinhua disse que a proibição era para garantir a segurança dos computadores depois que a Microsoft encerrou o suporte ao sistema operacional Windows XP, amplamente utilizado na China.

Nem o governo, nem a Xinhua deram detalhes sobre como a proibição apoiaria o uso de produtos com baixo consumo de energia, ou como poderia garantir segurança.

A China tem sido um mercado problemático para a Microsoft. O ex presidente-executivo Steve Ballmer teria dito a funcionários em 2011 que, por causa da pirataria, a Microsoft teve receita na China menor do que na Holanda, embora as vendas de computadores correspondessem às feitas nos Estados Unidos.

A Microsoft se recusou a comentar a proibição ao Windows 8.