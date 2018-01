China proíbe YouTube e reforça censura a vídeos na web

A China anunciou nesta sexta-feira, 4, as novas regras de divulgação de vídeos na internet no país. De acordo com a agência de notícias France Presse, agora é proibido difundir filmes em portais privados, além de obedecer a uma série de regras de censura parecidas às aplicadas no cinema e na televisão. As novas determinações, publicadas no portal da administração estatal, devem entrar em vigor no próximo dia 31. Segundo o novo regulamento, apenas entidades controladas pelo Estado poderão operar portais que publiquem vídeos. Se efetivamente aplicadas, as normas afetarão grandes sites chineses, como o Tuou, ou o estrangeiro YouTube. Os vídeos publicados devem ter conteúdo que respeite o "código moral do socialismo" com algumas restrições, especialmente as relativas a violência, sexo, segredos de Estado e ataques contra a unidade do país. A associação Repórteres Sem Fronteiras denuncia regularmente a vigilância e o controle da internet por autoridades chinesas. "Esse sistema de censura não tem equivalente no mundo. É um insulto contra a liberdade da rede", afirmou a organização em outubro. De acordo com dados oficiais, em junho haviam na China 162 milhões de internautas, o que fazia do país o segundo maior mercado de internet, atrás apenas dos Estados Unidos.