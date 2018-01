China promete punir hackers; diz não ter reclamação do Google

O Google declarou em janeiro que pararia de restringir resultados de buscas chinesas e ameaçou deixar a China, a maior comunidade online do mundo com 384 milhões de usuários, por causa da preocupação com hackers e censura.

Segundo a agência oficial Xinhua divulgou neste sábado, o vice-minisntro da Indústria e da Tecnologia da Informação, Miao Wei, afirmou que o Google nunca apresentou nenhuma reclamação sobre os ataques ou buscou negociações.

"Se o Google tem evidências de que os ataques vêm da China, o governo vai punir os responsáveis de acordo com a lei", disse Miao.

"Não apoiamos hackers, porque também somos vítimas deles", acrescentou.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Google não estava disponível para comentar de imediato.

(Reportagem por Ben Blanchard e Benjamin Kang Lim)