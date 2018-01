China quer lei para prevenir dependência de internet O legislativo chinês prepara uma norma destinada a prevenir a "dependência de internet" entre os jovens do país, informou o jornal "Diário do Povo". Os membros do Comitê Permanente da Assembléia Nacional Popular (ANP, principal órgão legislativo) se reuniram neste domingo para discutir a emenda de Lei à Proteção de Menores que incluiria este item. Os Governos deverão adotar novas medidas e farão uma pesquisa sobre novas tecnologias que ajudem a proteger os menores de 18 anos da "dependência aos jogos na internet", segundo uma prescrição acrescentada à minuta da emenda. Segundo o presidente do Comitê de Lei da ANP, Yang Jingyu, os cybercafés e lan houses causam também uma influência negativa para o desenvolvimento juvenil. "Se não houvesse estes ambientes, os estudantes se concentrariam mais em seus estudos. Se eles precisam da internet, que a utilizem em casa", assinalou Yang. Neste sentido, diversos legisladores propuseram que os centros acadêmicos aumentem seu número de computadores para evitar que os estudantes freqüentem as lan houses, enquanto outros sugeriram a limitação da idade mínima aos locais para jovens entre 16 e 18 anos. Cao Zhiqiang, um deputado da ANP, expressou seu temor de que esta campanha possa fazer com que "talentos" sejam desperdiçados por causa da rede mundial de computadores. Apesar de a China ser o segundo país do mundo em número de usuários da internet, com 111 milhões (o primeiro são os EUA, com 198 milhões), o governo comunista exerce uma intensa censura na rede para evitar que seus cidadãos tenham acesso a informações críticas ao regime.