China quer maior controle sobre música digital O ministério da Cultura da China informou que toda a música tocada e distribuída no país, pela internet ou via telefones móveis, precisa ser importada legalmente e aprovada pelo governo, de acordo com reportagem da agência oficial chinesa de notícias Xinhua. As diretrizes do governo também proíbem o estabelecimento de empresas de entretenimento estrangeiras. Além disso, os negócios domésticos que envolvem redes online de música precisam de aprovação do ministério da Cultura para que operem, segundo a Xinhua.