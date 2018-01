China quer restringir uso de games online por jovens Os operadores de games online na China devem impedir que jovens joguem por mais de três horas por dia para evitar que os adolescentes fiquem viciados na internet, de acordo com uma circular emitida por oito departamentos do governo chinês nesta segunda-feira. O número de internautas na China chegou a 123 milhões em meados de 2006, informou a agência de notícias Xinhua, mencionando estatísticas oficiais. Cerca de 15% --ou 18 milhões-- têm menos de 18 anos. As empresas de games serão obrigadas a desenvolver um sistema que cancela metade dos créditos de um menor para jogar online caso ele permaneça na Web por mais de três horas por dia. Se o adolescente ficar na internet por mais de cinco horas em um dia, todos os seus créditos serão retirados. Os jogadores online também terão que registrar seus nomes reais e fornecer seus números de identidade que indicarão se eles possuem menos de 18 anos. O prazo para que o sistema de controle seja desenvolvido é 15 de junho, com testes até 15 de julho e posterior implementação, segundo a circular. Entre os departamentos do governo chinês que emitiram a circular estão a Administração de Publicações e Imprensa de Estado e os ministérios da Educação e da Segurança Pública.