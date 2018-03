China reduz produção industrial para cortar poluição na Olimpíada

Autoridades da China ordenaram que empresas de Pequim e outras cinco províncias vizinhas reduzam as atividades industriais a partir do final de julho para garantir a qualidade do ar durante os Jogos Olímpicos. Essa é a maior tentativa até o momento de cortar as emissões de gases poluentes para melhorar a qualidade do ar que será respirado pelos atletas durante a Olimpíada, segundo informações divulgadas nesta terça-feira pela agência de notícias estatal Xinhua. A medida restritiva inclui, além de Pequim, a metrópole de Tianjin, as províncias de Hebei, Mongólia Interior, Shanxi e Shandong. Mais de dez fábricas originalmente programadas para fechar nos próximos dois anos encerrarão suas atividades antes de junho. "A qualidade do ar em Pequim é definitivamente influenciada pelas províncias vizinhas", justificou o oficial da Agência Estatal de Proteção Ambiental, Wang Jiang. "Mas, se seguirmos à risca o plano, deveremos atingir a meta de qualidade do ar para os Jogos", completou Wang. Plano O plano, que recomenda a redução da atividade industrial, é baseado em um levantamento elaborado em parceria pelas universidades de Pequim e Tsinghua e sugere que os esforços devem ser concentrados nas usinas termoelétricas e siderúrgicas. "O estudo identifica poluidores individualmente e estabelece o que eles devem fazer e quando devem fazer", disse Wang. A maior poluidora de Pequim, a produtora de aço Shougang Steel, deverá ter a operação limitada durante a Olimpíada e será removida dos arredores da capital em 2010. A estratégia para melhorar a qualidade do ar de Pequim como um todo inclui ainda a adoção de um rodízio de carros, para diminuir o numero de veículos nas ruas, e o fechamento de 40 fábricas altamente poluentes até dezembro. Longa campanha A ordem de redução na atividade industrial às vésperas dos Jogos Olímpico vem em meio a uma longa campanha de combate nacional à poluição, patrocinada pelo Partido Comunista na China. Nesta terça-feira, o governo também anunciou que vai obrigar as empresas que têm ações na bolsa a submeter um "relatório verde" junto com o balanço anual. O documento vai registrar o desempenho das firmas no quesito ecológico e deverá revelar se as empresas cumpriram metas de preservação do meio ambiente. As companhias ainda não listadas que quiserem entrar na bolsa terão de se adequar aos padrões de proteção ambiental estipulados pelo governo, sob pena de ter a candidatura para emissão de ofertas iniciais rejeitada. Com a medida, o governo diz esperar que o comprometimento das empresas em reduzir emissões não seja apenas temporário, para aliviar a poluição durante a Olimpíada, mas sim permanente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.