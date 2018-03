China restringe desenhos estrangeiros na TV

O governo da China restringiu a transmissão de desenhos animados na TV ao anunciar que vai estender em uma hora a faixa reservada às produções nacionais do gênero no horário considerado nobre para crianças na TV. A partir de 1º de maio, os canais de televisão só poderão transmitir animações que sejam 100% chinesas entre as cinco da tarde e as nove da noite. A medida é mais um passo para incentivar a indústria nacional de animação e reverter o "quase monopólio" dos desenhos animados estrangeiros registrado no começo dos anos 2000, informou o jornal estatal China Daily. Cartoons japoneses, sul-coreanos e americanos serão os mais atingidos.Desenhos populares como Doraemon, que é sobre um gato-robô, e Slam Dunk, que é sobre um time de basquete, terão a audiência limitada. Controle A Administração Estatal de Rádio, Filme e TV (SARF, na sigla em inglês), departamento responsável pela proibição, anunciou que a censura irá "incrementar a supervisão sobre os desenhos animados e criará um ambiente favorável à indústria nacional de animação". Desde agosto de 2006 o horário nobre já é reservado às produções nacionais, mas antes a "janela de exibição" ia das cinco da tarde às oito da noite. A SARF controla todos os desenhos estrangeiros que vão ao ar e somente programas pré-aprovados podem ser exibidos. A partir de maio as co-produções chinesas com estúdios internacionais também passarão a ter de pedir autorização para poderem ser transmitidas. Além disso, desde 2004, o governo já exige que os canais de televisão respeitem uma proporção de sete itens nacionais para cada três internacionais no número de desenhos presentes na grade de programação. Protecionismo Autoridades chinesas argumentam que a mais nova medida protecionista é boa para a preservação da cultura local e que essa política já se provou positiva para a indústria chinesa. Segundo números oficiais, o setor de animação na China produziu cerca de 1,7 mil horas de programação no ano passado, o que representa um aumento de 23% em relação a 2006, quando a primeira restrição ao horário nobre entrou em vigor. Com o banimento das produções estrangeiras o governo espera ver um aumento na popularidade de animações nacionais que mostrem o folclore, valores e tradições chinesas, como nos desenhos Fu Wa, As Aventuras da Pequena Carpa, Gato Arco-Íris e O Coelho Azul. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.