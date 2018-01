China se transforma no país com mais internautas do mundo

A China passou a ter no final de fevereiro 221 milhões de usuários da internet, o que transformou o gigante asiático no país com mais internautas do mundo, superando os 215 milhões dos Estados Unidos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 24, pelo Ministério da Indústria de Informação chinês, através da agência oficial de notícias Xinhua. A estatística oficial confirma estudos realizados recentemente nos Estados Unidos, e mostra a contradição do fato de o país ser um dos que mais censuram a rede e ao mesmo tempo possuir o maior número de internautas do mundo. A comunidade virtual chinesa cresce a um ritmo muito rápido (com cerca de 15 milhões de novos usuários a cada dois meses) e esta tendência deve continuar no futuro, já que somente 16% dos chineses são internautas, um índice inferior à média mundial, de 19,1%. A internet se transformou no veículo de comunicação preferido dos jovens chineses, porque, apesar do controle estatal, ainda é o melhor meio para a discussão e expressão de idéias no país asiático. Foi através da rede de computadores que os chineses desenvolveram, nas últimas semanas, um forte sentimento nacionalista, em função dos protestos durante o revezamento da tocha olímpica em cidades como Paris, Londres e San Francisco. Nos últimos meses, o Governo chinês liberou a seus internautas o acesso a alguns dos endereços digitais internacionais que bloqueou por anos, como o da CNN, o da enciclopédia virtual Wikipedia e o dos blogs do popular servidor Blogspot.