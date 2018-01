China substitui cartão de crédito por impressão digital

Mais de mil lojas e restaurantes de Xangai, o principal reduto financeiro e comercial da China, começaram a utilizar um novo sistema de pagamento que substitui o cartão de crédito pelas impressões digitais dos clientes, segundo a edição desta segunda-feira, 15, do jornal Shanghai Daily. O sistema foi lançado apenas para os clientes do Banco Agrícola da China, do distrito de Changning. Para poder pagar suas compras, o cliente coloca o dedo sobre um terminal de pagamento tátil, o sistema o identifica através de sua impressão digital, e o dinheiro é retirado diretamente da conta bancária para pagar a conta correspondente. No entanto, a leitura das digitais não funciona quando os dedos estão molhados. Este inovador sistema de pagamento foi implantado principalmente em lojas de comestíveis e produtos de uso diário que ficam abertas 24 horas, freqüentes nas grandes cidades do país. Não foram divulgados planos sobre sua possível expansão, nem se a idéia teve boa aceitação. A empresa responsável pelo sistema, a Live By Touch Holdings, assegura que o pagamento através das impressões digitais é mais "seguro" que o dos cartões bancários, já que é praticamente impossível imitar as digitais, o que evita possíveis fraudes.