China suspende bloqueio à Wikipedia Depois de um longo período de impedimento, as autoridades chinesas liberaram novamente o acesso dos internautas daquele país à enciclopédia online Wikipedia. A proibição do acesso demorou mais de um ano e recebeu críticas de organizações que defendem a liberdade de expressão como a RSF - Repórteres Sem Fronteiras. Mas há restrições. A busca por termos genéricos retornava resultados, só que o mesmo não acontecia com termos considerados impróprios pelas autoridades chinesas como referências ao Massacre na Praça da Paz Celestial, que aconteceu no dia 4 de junho de 1989.