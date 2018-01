China tem 34 milhões de blogs, mas maioria é inativa A China, um dos países onde a febre dos blogs é mais forte, já tem 34 milhões deles, mas 70% (23 milhões) estão inativos, ou seja, raramente são atualizados, revelou hoje um relatório chinês sobre a situação da internet. O relatório, citado pela agência oficial "Xinhua", também destacou que 17 milhões de chineses (mais de 1% da população) se consideram "blogueiros", e 75 milhões (um em cada 20) lêem "blogs". O estudo destacou que em quatro anos, desde que o fenômeno dos "blogs" começou a se popularizar por todo o mundo, o número de "blogueiros" na China aumentou 30 vezes. O crescimento abriu uma grande oportunidade para as agências de publicidade. O relatório acrescentou que a existência de um grande número de "blogs" com menos de um artigo por mês "é uma perda de espaço" na rede. Um dos "blogs" chineses mais populares é o da atriz de TV e diretora de cinema Xu Jinglei (blog.sina.com.cn/m/xujinglei), com quase 60 milhões de visitas. Chegou a ser o mais visitado do mundo, segundo o mecanismo especializado de busca Technorati, mas agora está em terceiro lugar. A China é o segundo país do mundo em número de internautas, com 123 milhões, e continua se aproximando dos 160 milhões dos Estados Unidos.