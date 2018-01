China tem mais de 574 milhões de usuários de telefone celular

A China superou em março os 574 milhões de usuários de telefonia celular, informou neste sábado, 26, o Ministério de Indústria da Informação. O gigante asiático, que tem o maior número de usuários desta telefonia no mundo, registrou um aumento de 27,3 milhões de clientes deste serviço em relação ao fim de 2007, segundo dados do Ministério divulgados pela agência de notícias Xinhua. Muitos desses novos usuários resolveram deixar a telefonia fixa em função das promoções e ofertas no mercado dos celulares. As operadoras de telefonia fixa chinesas perderam no primeiro trimestre do ano 4,4 milhões de clientes, o que reduz seu número de usuários para 361 milhões no final de março. Durante o trimestre, o setor das telecomunicações chinês registrou uma receita de US$ 27,7 bilhões, o que representa uma alta de 10,8%.