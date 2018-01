China tem Olimpíadas de robôs

Nos Jogos Olímpicos Internacionais de Huro, no norte da China, os atletas que disputam as 17 modalidades esportivas são todos robôs de até 60 centímetros de altura com cabeça, dois braços e duas pernas.

Nos cinco metros sem barreiras, venceu a criação de Mieyong Baek, da Coreia do Sul, com o tempo de 20 segundos.

Uma das atrações do evento foi o robô do estudante Song Chao, que lançava golpes de kung fu coreografados ao som da canção Guys Have to be Self-Reliant.

No boxe, a luta arrancou risos da plateia, enquanto os robôs tentavam nocautear o adversário.

No concurso de dança, um dos robôs até falou com a audiência: o ciborgue disse estar envergonhado e agradeceu a todos. O evento foi organizado pela Base de Inovação Robótica, pelo Instituto de Tecnologia Harbin e pela Associação chinesa de Inteligência Artificial.

A competição termina na quarta-feira, dia 23 de junho.