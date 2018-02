China tenta conter mancha de óleo após explosão de dutos

As autoridades chinesas montaram neste fim de semana uma operação no nordeste do país para limpar uma mancha de óleo de cinquenta quilômetros quadrados no mar Amarelo.

A mancha foi causada por um vazamento, depois que dois oleodutos explodiram na noite de sexta-feira próximo ao porto de Dalian.

A explosão provocou um fogo intenso que queimou durante todo o final de semana. Ninguém morreu nem ficou ferido nas explosões.

Segundo o jornal chinês China Daily, mais de 2 mil bombeiros trabalharam no combate às chamas.

Uma equipe foi formada no domingo para investigar o incidente, mas até agora ainda não se sabe o que provocou as explosões.

Os dois oleodutos pertencem à companhia China Petroleum Corp (CNPC).

A primeira das explosões aconteceu quando um navio da Libéria descarregava petróleo no porto.

Segundo a CNPC, o óleo parou de vazar no mar, já que as válvulas que controlam o fluxo do líquido foram fechadas. Mais de sete mil metros de bóias foram usados para evitar que a mancha se espalhe ainda mais pelo mar Amarelo.

Alguns pescadores da região disseram à rede de TV Phoenix, de Hong Kong, que temem que o acidente afete a pesca local. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.