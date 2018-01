China terá 61 milhões de jogadores online em 2010 A expansão da internet na China, que já conta com mais de 111 milhões de usuários, segundo levantamentos mais recentes, levará o mercado de jogadores online a saltar dos 25,5 milhões no ano passado para 61 milhões até 2010, segundo indica estudo da empresa de pesquisas In-Stat. De acordo com o levantamento, o crescimento do mercado deve gerar a massa crítica necessária para tirar as empresas de games do vermelho, já que menos de 15% das companhias que lidam com jogos online foram lucrativas no ano passado. Uma das razões é o baixo número de assinantes pagos: apenas 16 milhões, que são divididos entre mais de 300 diferentes empresas.