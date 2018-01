China terá tecnologia de TV em celulares em novembro A China exigirá a partir de novembro às companhias de telefonia celular o uso de uma nova tecnologia chinesa, padronizada e patenteada, para a transmissão de sinais televisivos a celulares, informou a agência oficial "Xinhua". A nova tecnologia, denominada Infra-estrutura Multisserviço Terrestre Interativa por Satélite (STiMi, na sigla em inglês) foi apresentada durante um fórum sobre televisão em telefonia celular da Administração Estatal de Radiodifusão, Cinema e Televisão (AERCT). A STiMi foi desenvolvida pela Academia de Ciências de Transmissões e será aplicada em toda a China a partir de novembro, como prova da liderança chinesa no setor, segundo especialistas chineses. A tecnologia está sob direitos de propriedade intelectual e é comparada aos padrões de televisão para telefonia celular de outros países. A STiMi é melhor opção para a China uma vez que opera com os satélites chineses. As principais operadoras de celular no país, como China Mobile e China Unicom, já estabeleceram seus próprios sistemas de televisão para telefonia celular e contam com mais de 1,5 milhão de assinantes.