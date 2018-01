China ultrapassa EUA e tem 253 mi de internautas, diz relatório

Uma pesquisa do Centro de Informações da Internet na China (CNNIC) - órgão oficial de monitoramento da internet no país - afirmou que a China tem 253 milhões de usuários da internet, a maior população de usuários do mundo. Com a nova estatística, a China ultrapassou os Estados Unidos, que, de acordo com o grupo Nielsen, contava com 223 milhões de usuários da internet em junho. Nos Estados Unidos, o alcance da internet chega a 71% do país, comparado aos 19% na China. Por isso, o número de usuários chineses ainda tem potencial de crescimento e deve se distanciar ainda mais dos números americanos. "Esta é a primeira vez que o número ultrapassa drasticamente o (número de usuários) dos Estados Unidos, transformando (a China) no (país usuário da internet) número um do mundo", informou o CNNIC em uma declaração. Crescimento Os 253 milhões de usuários de internet chineses registrados pelo CNNIC no final de junho significam um crescimento de 56,2% em comparação aos 162 milhões de usuários registrados em 2007, segundo a agência de notícias Xinhua. O 22º relatório do CNNIC também revelou que a China tem o maior número de usuários de banda larga, 214 milhões, mais de 80% do total de usuários domésticos de internet. Além disso, o domínio de internet registrado como "CN" chegou a 12,18 milhões em julho. Com isso, a China substitui a Alemanha como o maior país em termos de número de domínios. O relatório do CNNIC também mostrou que 206 milhões de pessoas verificam notícias on-line, o que significa quase 81,5% do total dos usuários de internet do país. Cerca de 63,29 milhões dos usuários fazem compras on-line e 23,79 milhões faz pagamentos pela internet. Para o futuro, analistas afirmam que o país terá um crescimento do número de internautas em torno de 18% por ano, chegando a 490 milhões em 2012. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.