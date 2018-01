China Unicom testa downloads de músicas por celular

A China Unicom, segunda maior operadora de telefonia celular do país, chegou a um acordo com 23 companhias fonográficas internacionais para testar um serviço de download de músicas para telefones celulares. O período de testes começou dia 28 de junho e terminará no fim de setembro, quando a operadora fará correções. A segunda fase de testes será em outubro. Segundo o jornal Shanghai Daily desta quarta-feira, a China Unicom fornecerá a seus clientes arquivos da EMI, Sony BMG, Warner Music e Universal Music, declarou Tong Xiaoyu, diretor-geral de serviços de valor agregado da firma chinesa. O serviço Xuan Qu ("seleção de canções") cobra de três a cinco iuanes por música (de US$ 0,39 a US$ 0,66). O serviço pretende aumentar os lucros dos selos num país onde o problema da pirataria é generalizado, além de criar canais para baixar música legalmente. O período de testes começou dia 28 de junho e terminará no fim de setembro, quando a operadora fará correções. A segunda fase de testes será em outubro.