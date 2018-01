China vai intensificar controle sobre blogueiros A China intensificará os controles sobre o crescente número de blogueiros que vêm usando a internet para expor seus pensamentos, opiniões políticas e até mesmo corpos, anunciou o principal censor do país. O diretor da Administração Geral de Imprensa e Publicação da China, Long Xinmin, disse que a agência está formulando regras para regulamentar de maneira ainda mais dura a publicação de conteúdo na Internet, e que elas se aplicariam à legião de blogs do país, informou o Beijing Morning Post da terça-feira. "Devemos reconhecer que, em uma era na qual a internet vem se desenvolvendo em velocidade estonteante, as medidas e meios de controle e fiscalização pelo governo estão enfrentando novos testes", disse Long aos membros do Legislativo nacional chinês na segunda-feira, segundo a reportagem. Ele destacou os blogs como um dos desafios. Long disse que "a liberdade de expressão dos cidadãos seria plenamente protegida". Mas a irrequieta população de blogueiros da China vem sendo uma preocupação para o Partido Comunista, que governa o país e vem tentando estender à internet as já antigas normas de censura que se aplicam à mídia. A Web vem crescendo velozmente na China, e em setembro o total de blogs do país atingiu 34 milhões, número trinta vezes mais alto do que o existente quatro anos antes. Os blogueiros da China expõem em detalhes suas opiniões políticas, hobbies e queixas. Um famoso pioneiro, Mu Zimei, jovem jornalista, atraiu imenso interesse em 2003 ao relatar -- revelando os nomes dos envolvidos -- sua complicada vida amorosa. Outra blogueira, que adotou o pseudônimo Liu Mangyan, publicou fotos que a mostravam nua. Blogueiros mais sóbrios usam a internet para publicar reportagens combativas de jornalismo investigativo e para expressar opiniões bem informadas sobre os assuntos correntes. As autoridades de censura devem promulgar novas regras para cobrir as "atividades de publicação" na internet, segundo Long. "As autoridades da administração de publicações têm dedicado atenção a esse novo modo de disseminação online", afirmou o censor.