China.com é multado por oferecer música pirateada O China.com, popular portal de internet chinês, foi multado por violar as leis de propriedade intelectual nacionais, oferecendo gratuitamente música pela qual não tinha pago direitos autorais, informou hoje a imprensa local. Um tribunal de Pequim obrigou a companhia de tecnologia CDC, proprietária do site, a pagar 50 mil iuanes (cerca de 5 mil euros) por oferecer 18 ringtones com músicas do cantor taiwanês Jay Chou, um dos mais famosos de Ásia. A indenização será paga à empresa R2G, dona dos direitos de propriedade intelectual das canções, informou o jornal "South China Morning Post". O chefe executivo da R2G, Wu Jun, disse que o caso "é um sinal muito positivo na luta contra a pirataria digital", e destacou que é a primeira indenização por violação de propriedade intelectual no setor da música na China. No ano passado, o mecanismo de busca mais popular da China, Baidu.com, foi condenado por dar aos usuários a possibilidade de conexão com sites para baixar música de graça. No entanto, não houve indenização. O Baidu recorreu e manteve o serviço.