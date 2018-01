Chinês compra 500 celulares, mas não fica satisfeito A paixão pelos telefones celulares na China chegou ao auge com o jovem estudante Zhang Yi, que em nove anos comprou 500 aparelhos, mas ainda não ficou satisfeito com nenhum. Segundo informou nesta quinta-feira, 8, o jornal estatal China Daily, Zhang, aluno de 24 anos da Universidade de Nanquim, desenvolveu uma obsessão por telefones celulares desde 1998, quando seu pai lhe comprou seu primeiro aparelho. Desde então, o estudante foi adquirindo quase todos os novos modelos lançados no mercado chinês, dominado por multinacionais como Nokia e Motorola. Para sustentar seu vício, Zhang vendeu muitos de seus telefones no mercado de celulares de segunda mão, muito ativo no país asiático. O estudante, que sempre teve mais de um celular em seu poder, chegou a desfazer-se imediatamente de telefones que havia comprado no mesmo dia. A China registrou 460 milhões de usuários de telefones celulares em 2006, e prevê chegar aos 600 milhões (45% da população nacional) em 2010, segundo as previsões do Ministério de Indústria da Informação. O gigante asiático importou seu primeiro telefone celular em 1987,e demorou 10 anos para chegar aos 10 milhões de aparelhos. No início da atual década, a China já era o país com o maior número de usuários no mundo.