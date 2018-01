Chinês de 105 anos procura namorada na internet Um chinês de 105 anos começou a procurar uma namorada na internet, e pede que sua companheira tenha no máximo a metade de sua idade, informou hoje a imprensa estatal. A história de Gong Duoruo ocupa as páginas de muitos jornais, entre eles o governista "China Daily", que hoje publicou fotos do idoso conversando em uma sala de bate-papo na internet e com fones de ouvido. Gong, natural da região autônoma da Mongólia Interior (norte), mas, que atualmente mora na cidade de Chengdu (sudoeste do país), recebeu a ajuda de jornalistas locais para participar de um popular serviço de contatos através da internet, em que os interessados podem conversar por vídeo-conferência. Através do serviço, Gong entrou em contato com uma enfermeira que tem o apelido de Zhang, e mora em Xian (centro do país) que realiza seu sonho, já que tem apenas 50 anos. Zhang, também perseguida pelos repórteres, disse estar "comovida" pelos esforços de Gong e "sua visão otimista da vida". Zhang e Gong, após a primeira conversa pela internet, decidiram trocar seus e-mails para continuar em contato, destacou o "China Daily". A sociedade chinesa, segundo país com mais internautas do mundo (111 milhões), experimenta uma explosão de fenômenos como os encontros pela internet, o comércio eletrônico e os blogs. O Governo chinês promove o uso da rede, mas também impõe rígidos limites à difusão de informação, o que, segundo Pequim, é feito para conter a propagação de pornografia e violência, mas para os grupos pró-direitos humanos é um atentado contra a liberdade de expressão.