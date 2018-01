Chinês é deportado após faturar US$ 1 milhao em jogo online O jovem chinês Wang Yue Si foi ao Japão para estudar. Aproveitando sua habilidade em jogos massivos online, os MMORPGs, começou a ganhar dinheiro vendendo itens online como armas e outros itens. Só que ele acabou sendo muito bem sucedido em sua empreitada, despertando a atenção das autoridades japonesas quando faturou mais de US$ 1,3 milhões em jogos online (cerca de 150 milhões de ienes) e após remessas financeiras de mais de 100 milhões de ienes para uma conta na China. O problema é que as autoridades japonesas interpretaram a ´atividade´ como uma violação de seu visto de estudante e o departamento de imigração iniciou um processo em agosto passado, que culminou com a deportação do estudante de volta para a China. (Com Agências Internacionais)