Chinês é preso por distribuir pornografia online Um estudante universitário chinês foi condenado a dez anos de prisão por incluir conteúdo pornográfico em sua página de internet, informou hoje o diário "China Daily". Após fracassar no ramo de venda de flores pela internet, o jovem decidiu incluir 847 fotos e 777 vídeos pornográficos em sua página, registrando em apenas dois meses 2,39 milhões de visitas e um aumento considerável no número de anunciantes, segundo a fonte. O acusado, que vivia na cidade de Wuxi, na província oriental de Jiangsu, também foi multado em 10 mil iuanes (cerca de US$ 1200). A China é o segundo país do mundo em número de internautas, com 111 milhões, atrás apenas dos Estados Unidos, e o governo do país asiático desenvolve atualmente uma agressiva campanha contra a difusão de conteúdos pornográficos e violentos na internet. Segundo grupos defensores da liberdade de expressão, as campanhas governamentais também estão direcionadas a punir páginas web com conteúdos políticos críticos ao regime de Pequim. A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) acusa o país de manter em prisões mais de 60 pessoas por textos desse tipo na internet.