Chinês lança computador de US$ 130 para mercado rural Um fabricante chinês acaba de lançar na China um computador pensado especialmente para os camponeses e que custa apenas US$ 130, informou nesta sexta-feira, 9, o portal oficial China Economic Net. Fabricado pela Sichuan Sinomanic Technology, o Tian En GX-2 pode utilizar um aparelho de televisão como tela. Assim, a companhia espera contribuir para reduzir a "exclusão digital" e o abismo entre as áreas mais urbanizadas e desenvolvidas do país e o campo. O computador conta com o microprocessador de 400 megahertz MIPS, desenvolvido pela Raza Microelectronics, e é vendido com sistemas operacionais gratuitos da Linux e da Future Alpha, este último desenvolvido na China e em mandarim. Além disso, o computador inclui um browser, um dicionário mandarim-inglês e um aplicativo para a gestão de compromissos. O preço do novo computador chinês é similar ao dos portáteis do projeto da fundação One Laptop per Child (OLPC, sigla em inglês), que fabrica computadores a preço muito baixo para crianças de países em vias de desenvolvimento. O projeto OLPC começará a produção no segundo semestre e o preço por unidade ficará em um primeiro momento em US$ 135, embora a fundação espere deixá-lo abaixo dos US$ 100 assim que o número de pedidos crescer o suficiente.