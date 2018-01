Chinês morre após ´maratona´ de jogos online, diz jornal Um jovem chinês obeso de 26 anos morreu após participar uma maratona de jogos online durante o feriado do ano-novo, divulgou a mídia estatal nesta quarta-feira. O rapaz de 150 quilos, morador do noroeste da China, morreu no sábado, 24 - o último dia do feriado - depois de passar "a maior parte" das comemorações de sete dias jogando online, disseram seus pais, segundo o China Daily. Xu Yan, uma professora local, afirma que a "vida aborrecida" durante o feriado faz com que muitas pessoas liguem os computadores para se divertirem. "Há apenas duas opções. TV ou computador. O que mais eu posso fazer no feriado quando todos os mercados e cafés estão fechados?", disse Xu de acordo com o diário chinês. A China tem apresentado um aumento alarmante no número de adolescentes e jovens adultos viciados em internet nos últimos anos, apesar das tentativas de proibir a entrada de menores em cibercafés e limitar o tempo em jogos online. Cerca de 2,6 milhões, ou 13%, dos 20 milhões de usuários da rede na China com menos de 18 anos são considerados viciados, informou a mídia estatal.