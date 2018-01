Chinês morre depois de 3 dias seguidos jogando pela web

Um chinês de 30 anos morreu na cidade de Cantão após três dias seguidos jogando pela internet em um cibercafé, informou nesta segunda-feira, 17, o diário Beijing News. Veja também: Maioria das crianças chinesas 'gasta' as férias na internet O fato ocorreu durante o final de semana, quando o homem teve um colapso em frente ao computador que comandava durante três dias conectado sem interrupção e faleceu antes de chegar ao hospital. Segundo fontes médicas, a causa da morte foi possivelmente uma enfermidade cardíaca provocada após horas diante do computador. A devoção à internet, sobretudo entre os jovens, se converteu em uma das grandes preocupações do governo do país, segundo no mundo, somente atrás dos Estados Unidos, em número de internautas, com 163 milhões. Entre as medidas adaptadas para controlar o problema, Pequim tem proibido a abertura de novos cibercafés este ano e criou vários centros de "desintoxicação" para viciados em internet.